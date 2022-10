Eventi Roma – Le Matinèe al Teatro Villa Pamphilj sabato 22 ottobre e domenica 23

Aspettando Halloween è il titolo dello spettacolo di musica e parole portato in scena, sabato 22 ottobre alle ore 11.30 al Teatro di Villa Pamphilj di Roma, dal The Fairytales Trio.

La festa di Halloween ha origine dall’antico Samhain, una sorta di Capodanno Celtico che separava l’estate dall’inverno. The Fairytales Trio, Clea Cotroneo alla voce, Lucia Dorelli al violino e Iacopo Fiorio alla chitarra, ci introducono a queste magiche atmosfere con un concerto di musica celtica accompagnato da storie che raccontano le origini di questa magica festa, da Jack-o’-lantern passando per il Trick-or-Treat fino ad arrivare al mito della regina Boudicca.

Domenica 23 ottobre , sempre alle 11.30, per la rassegna Nuove Varianti, in scena una produzione Seven Cults: Elisabetta I – Le donne e il potere di David Norisco, con Maddalena Rizzi, la regia di Filippo d’Alessio, le scene di Tiziano Fario e i costumi di Silvia Gambardella.

Il tema del potere da sempre vive di un immaginario al maschile, anche quando è una donna al posto di comando.Lo sguardo che osserva i comportamenti e le dinamiche che identificano il potere è spesso distorto dall’antico retaggio che gli uomini hanno imposto.

Come le donne si sono orientate in rapporto al potere, dentro questi stretti confini, è ciò che con attenzione proviamo ad indagare ed Elisabetta I ne è la figura emblematica. I confini del potere si disegnano in strategie, tattiche, linee orizzontali e verticali: una partita a scacchi immaginata dagli uomini giocata da una donna.

Così tutto cambia, i contorni assumono colori imprevisti, il rapporto con il potere vive di continui conflitti, le tensioni sono stridenti, le soluzioni impreviste.

Il potere è come una macchina infernale pronta sempre a prendere il sopravvento…

domenica 23 ottobre 2022- ore 11.30 – ingresso: 10 euro | Maddalena Rizzi in Elisabetta I – Le donne e il potere

