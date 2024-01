Ex Ilva, governo si prepara a amministrazione straordinaria

(Adnkronos) – Salta il divorzio consensuale tra governo e ArcelorMittal per una soluzione meno traumatica sul futuro dell’ex gruppo Ilva: il governo si prepara ora all’amministrazione straordinaria.

L’esecutivo, infatti, ha approvato in serata un decreto legge ad hoc con cui rafforzare alcune misure a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi in amministrazione straordinaria che spianerebbe la strada alla decisione giudicata dal governo, secondo quanto s’apprende, ormai ‘inevitabile’. Un epilogo che arriva al termine di una giornata convulsa che ha visto un durissimo scambio di accuse tra i soci di Acciaierie d’Italia combattuta senza esclusione di colpi.