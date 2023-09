Ex Ilva – Palombella (Uilm): “Morselli pensa di intimidirmi con le denunce, ma non arretrerò mai: difendo i lavoratori”

“L’Amministratore delegato di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, tramite una denuncia per diffamazione a seguito di una mia intervista al Quotidiano di Puglia del 6 maggio 2022, ha tentato e pensato di potermi intimidire e di tapparmi la bocca di fronte a una situazione pericolosa per la sicurezza, per l’ambiente, per l’occupazione che riguarda un’azienda strategica per il nostro Paese”.

Ex Ilva – Palombella (Uilm): “Nessuna azienda si era mai permessa di denunciare le organizzazioni sindacali per una critica alla gestione”

Fortuna poi, prosegue Palombella, Segretario Generale della Uilm (nella foto): “L’archiviazione decisa dal GIP del Tribunale di Taranto il 14 settembre scorso rappresenta una lezione di diritto e civiltà, e pone la critica sindacale, anche con toni aspri, come elemento fondamentale nella vita democratica di un Paese e all’interno delle aziende. Il 5 dicembre prossimo saranno 50 anni dalla mia assunzione all’ex Ilva di Taranto e da 13 anni ricopro il ruolo di Segretario generale ma non era mai successo nulla di simile. Nonostante i momenti difficili e le fasi complicate, nessuna azienda si era mai permessa di denunciare le organizzazioni sindacali per una critica alla gestione”.

Ex Ilva – Palombella (Uilm): “Continuerò più forte di prima per evitare un disastro ambientale, occupazionale e industriale senza precedenti”

Dunque, conclude infine Palombella “Per questo da oggi in poi sarò sempre più vicino ai lavoratori in una lotta incessante che non darà tregua all’azienda e a chi tace e permette questi atteggiamenti. Io non arretrerò mai, anzi continuerò più forte di prima per evitare un disastro ambientale, occupazionale e industriale senza precedenti”.

