Mercato di via Andrea Doria – Inaugurata l’Aula Studio Trionfale, 350 mq con 90 posti seduti e vicina alla metropolitana

Apre al pubblico l’Aula Studio Trionfale; i cittadini romani avranno quindi a disposizione, dopo averlo lungamente atteso, un nuovo spazio di studio, lettura e condivisione all’interno del Mercato di via Andrea Doria.

La nuova aula studio – la cui inaugurazione arriva al termine di un lungo e articolato iter amministrativo resosi necessario, tra le altre cose, per l’assegnazione dei locali all’Istituzione Biblioteche di Roma – costituisce uno spazio complementare alla storica Biblioteca Giordano Bruno.

sua apertura risponde a una domanda di maggiori spazi bibliotecari in quella zona della città portata avanti da anni dagli abitanti dei quartieri Trionfale, Prati e Della Vittoria, vista la presenza di molte scuole superiori, che attirano molti giovani anche dai quartieri limitrofi.

La nuova Aula Studio Trionfale ha 50 postazioni studio più 40 sedute comode per incontrarsi e leggere insieme all’interno di circa 350mq illuminati da tre lati. A poca distanza dalla stazione Cipro della linea A della metropolitana, la nuova struttura darà vita a un importante punto di riferimento socio-culturale a cavallo tra i Municipi I, XIII e XIV.

Le richieste di poter utilizzare alcuni spazi del Mercato Trionfale per aumentare le disponibilità della Biblioteca del quartiere sono iniziate nel 2008, alle quali hanno fatto seguito alcuni atti del Municipio I ma è nel giugno 2022 che il progetto dell’attuale aula studio prende ufficialmente il via, quando il sindaco Roberto Gualtieri davanti alla cittadinanza prende l’impegno di realizzare una nuova struttura di questo tipo in un locale di proprietà comunale individuato dal Municipio I e mai utilizzato prima.

I lavori, curati dall’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, sono stati eseguiti tra il 2023 e il 2024, con una spesa di circa 280mila euro. La nuova aula studio avrà, per un primo periodo di avviamento, un orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, mentre il sabato e la domenica sarà aperta dalle 10 alle 14.

Questo intervento, che fa seguito all’apertura delle aule studio di Palazzo Braschi e del Centro Euclide, si inserisce in un più ampio progetto, curato dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, per la realizzazione di un’articolata rete di aule studio di Roma, al fine di dotare la città di nuovi luoghi di aggregazione per i giovani e non solo.

“Era una apertura attesa da molti anni. Avevamo preso questo impegno fin dall’inizio ed è sempre bello quando le promesse si trasformano in fatti. Sono felice che i ragazzi possano venire qui a studiare, perché ci sono pochi posti a Roma dove farlo e invece è un diritto primario di cittadinanza. Noi stiamo aumentando tutti gli spazi: le biblioteche, quando siamo arrivati, erano 39, oggi siamo a 43 e vogliamo arrivare a 60 con il Pnrr. Le Aule studio che abbiamo previsto sono già 3 e presto saranno 7 e diventeranno 16. Realizziamo una vera rete di luoghi in cui si possa studiare. Ed è anche bello che questa sia in un mercato, perché stiamo lavorando per rendere i mercati un luogo moderno” così il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri.

“La ripresa della vita sociale dopo la pandemia del Covid-19 ha fatto emergere chiaramente come nelle grandi città i centri di aggregazione metropoli siano del tutto insufficienti e ci sia un forte bisogno di spazi pubblici per lo studio e per il tempo libero. Dare una risposta a questo tipo di bisogno, in una città con centinaia di migliaia di studenti, è di fondamentale importanza per ridurre le diseguaglianze nell’accesso ai servizi culturali”, ha spiegato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. “Con l’inaugurazione della nuova sede presso il Mercato Trionfale – ha aggiunto – finalmente un altro tassello si aggiunge al mosaico della rete di aule studio di Roma che stiamo componendo giorno per giorno. Tra qualche mese, una volta superato il periodo di avviamento, l’Istituzione Biblioteche di Roma potrà ampliare gli orari di apertura di questa nuova sede, in particolare nel fine settimana. A questo proposito desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per realizzare questo intervento in tempi molto stretti”, ha concluso.

