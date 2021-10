F1, Bottas in pole al Gp di Turchia

Valtteri Bottas conquista la pole position del Gp di Turchia di F1. Il finlandese della Mercedes gira in 1’23″071 precedendo la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (1’23″196) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’23″265). Il più veloce in pista è il leader del mondiale, l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton che ferma i cronometri sul tempo di 1’22″868 ma domani scatterà dall’undicesima posizione per la perdita di 10 posti in griglia per la sostituzione del motore endotermico. Scatterà invece ultimo l’altro ferrarista, lo spagnolo Carlos Sainz per la sostituzione della power unit.