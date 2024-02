F1 test 2024, Verstappen comanda in Bahrain: Leclerc secondo con Ferrari

(Adnkronos) – L’olandese della Red Bull Max Verstappen è il più veloce a metà della prima delle tre giornate di test in Bahrain sul circuito di Sakhir, sede del primo Gp dell’anno in programma il 3 marzo. Il campione del mondo in carica gira in 1’32″548 precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’33″247). A seguire lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’33″385) e l’australiano della McLaren Oscar Piastri (1’33″658).

La prestazione di Verstappen ovviamente va presa con le molle: ogni team sceglie soluzioni aerodinamiche diverse e utilizza una quantità differente di carburante. Intanto, però, va evidenziato che il campione del mondo ottiene un crono inferiore di 3 decimi rispetto al tempo fatto segnare nella prima giornata di collaudi all’inizio della scorsa stagione. Tutti i team si sono concentrati soprattutto sull’affidabilità e sulla necessità di acculumare chilometri e dati con le nuove monoposto. Tutto liscio per quasi l’intero gruppo. In pista, si è fermata solo la Williams di Alex Albon.