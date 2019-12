Fabio Mosca e Chanel ai mondiali Agility dogs 2020

Tra le attività cinofile che mettono in risalto le attitudini fisiche e caratteriali dei nostri beneamati compagni di vita a 4 zampe merita sicuramente una menzione d’onore l’agility.

Questa disciplina mette alla prova le qualità di agilità e velocità del cane sfruttando una dote caratteriale importante: il predatorio.

Agility dogs: cos’è e come funziona

Fondamentalmente si tratta di un percorso a ostacoli (min. 15 max 22) della durata compresa tra 40 secondi ed il minuto che il cane deve completare nel minor tempo possibile. I vantaggi che questo sport cinofilo si porta con se sono diversi, chiaramente consente uno sfogo delle energie fisiche del cane e contribuisce a mantenerlo sano ed in forma, in secondo luogo, ma non meno importante, è l’affiatamento che si costruisce con il conduttore, il binomio cane – handler crea un intesa perfetta e rafforza il proprio legame, anche perché nello svolgimento del percorso è molto importante che il soggetto abbia una buona base di educazione ed obedience per collaborare proficuamente con l’handler.

È una disciplina che può essere effettuata da qualsiasi cane che sia, ovviamente, in buone condizioni di salute, nessuna razza è esclusa. L’approccio comincia presto, intorno ai 6 mesi si comincia gradualmente ad impostare la tecnica, sempre senza strafare, ma alle competizioni vere e proprie si può partecipare solo una volta che il cane ha compiuto i 18 mesi di età.

L’agility richiede circa 2 – 3 allenamenti settimanali, che comprendono una fase iniziale di stretching e riscaldamento ed una fase finale di defaticamento.

Mondiali Agility Dog 2020: Fabio Mosca e Chanel

Nel 2020 l’Italia sarà rappresentata ai mondiali WAC (World Agility Championship) e WAO (World Agility Open) da un binomio di eccellenza: Fabio Mosca e la sua amica Chanel, un Jack Russel Terrier che si allenano nel centro cinofilo INFINITY DOG ROMA ASD a Marino alle porte della capitale.

Fabio, classe 1978, è istruttore di agility dog da 2 anni e insieme a Chanel ha superato le selezioni italiane e quindi parteciperanno alle rassegne iridate che si terranno in Olanda (WAC) il 16-17 Maggio 2020 per conto della CSEN nella categoria “300” e in Belgio (WAO) il 23-24 Maggio 2020 per conto della FISC nella categoria “TOY”.

Auguriamo un in bocca al lupo ai nostri portacolori in questa loro splendida avventura e invitiamo tutti i lettori a cimentarsi col proprio amico in questo fantastico sport che garantisce divertimento e benessere ai nostri amici a 4 zampe, sempre però sotto la guida di un istruttore esperto.