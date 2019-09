Fantacalcio, 5 attaccanti da prendere

È arrivato il momento tanto atteso, almeno per chi ha aspettato la chiusura del mercato, l’asta del fantacalcio è alle porte. Bisogna quindi prepararsi al meglio per non farsi trovare impreparati di fronte alla miriade di nomi da poter scegliere per costruire una rosa in grado di puntare alla vittoria finale.

Certezze, scommesse, top che potrebbero perdere brillantezza rispetto vallo scorso anno e una serie di altri fattori vanno presi in considerazione per arrivare al tanto atteso appuntamento con le idee chiare e i profili giusti per puntare in alto. In questo spazio vi consiglieremo 5 attaccanti che potrebbero fare molto bene la prossima stagione.

Fantacalcio, consigli per l’attacco

Lukaku

E’ l’acquisto più pagato della storia dell’Inter. Basterebbe questo per rendere l’dea di quanto il club nerazzurro punti sul gigante belga. In più l’ex Manchester United si è presentato alla Serie A con due gol nelle prime due giornate di campionato e questo non po’ che aumentare il suo appeal. Lukaku rimane un top ri reparto da prendere ad ogni costo.

Lozano

Occhi lucidi e vispi, sorriso malizioso ma gentile. Hirving Lozano sembra tutto tranne il protagonista di un fil horror. Eppure il suo soprannome, Chucky, è ispirato alla bambola assassina della pellicola dell’orrore. Il motivo? Il modo con cui trafigge i portieri avversari, senza pietà. Per conferma chiedere a Szczesny, bucato pochi minuti dopo l’ingresso in campo del messicano contro la Juventus. Lozano è uno degli acquisti più importanti dell’estate, ed è da prendere al fantacalcio.

Pinamonti

Col Frosinone aveva dato un assaggio delle sue potenzialità, nel mondiale Under 20 è esploso all’improvviso. Boom. Pinamonti è il nuovo golden boy dell’attacco azzurro, acquistato in estate dal Genoa e pronto a confermarsi ad alti livelli.

Quagliarella

E’ vecchio, non si ripeterà, quest’anno sarà un flop. Ogni anno lo stesso ritornello, ogni anno Quagliarella è chiamato a far ricredere gli scettici. Ci proverà anche quest’anno, anche se l’avvio nelle frastagliate idee di Di Francesco non ha aiutato l’attaccante di Castellammare. Un gol intanto lo ha già portato a casa, in attesa di ripetersi spesso come fatto nelle ultime stagioni.

Correa

La premessa è d’obbligo: non va preso come un top di reparto perché il gol non è mai stato la sua arma migliore. Correa ha però dimostrato di essere cresciuto tantissimo nell’ultimo anno alla Lazio. Il talento c’è sempre stato, ora è arrivata la continuità. Se volete quindi un attaccante da 8/10 gol più diversi assist l’argentino potrebbe essere la scelta giusta.