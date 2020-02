Fantacalcio, Torino-Sampdoria: chi schierare?

La curiosità starà tutta nel vedere il nuovo Torino. La squadra granata non sarà più guidata da Walter Mazzarri, che ha firmato la rescissione dopo il periodo complicatissimo che ha visto coinvolta la sua squadra.

I 7 gol presi con l’Atalanta, la successiva sconfitta con il Lecce, con 4 gol incassati, sono state fatali per Mazzarri, che è stato sostituito dal figliol prodigo Longo. Il Toro affronterà la Sampdoria per capire se è bastato il cambio in panchina per uscire dalla crisi, i blucerchiati vogliono invece trovare punti dopo la sconfitta con il Napoli, che ha messo comunque in mostra una squadra in salute.

Chi schierare al Fantacalcio?

In un Torino in costruzione e in fase di rivoluzione dopo l’arrivo di Longo è opportuno affidarsi ai leader della squadra, quelli su cui la società ha costruito le recenti fortune. La scelta non può che ricadere su Belotti, attaccante e pilatro granata.

Per quanto riguarda la Sampdoria invece sono da valutare le condizioni di Quagliarella. L’attaccante blucerchiato è uscito acciaccato dalla sfida con il Napoli, che ha evidenziato un buono stato di salute dei blucerchiati. Se il capitano dovesse tornare a disposizione si dovrebbe puntare su di lui anche al fantacalcio.