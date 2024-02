FantaSanremo, Dargen D’Amico in testa: seguono La Sad e Bertè

(Adnkronos) –

DArgen D’Amico sbaraglia al FantaSanremo e schizza in testa alla classifica del gioco alternativo alla gara canora. La prima serata del 74esimo Festival di Sanremo non ha deluso le attese dei 2milioni 650mila fantallenatori del FantaSanremo che in questa edizione da record hanno creato oltre 4milioni e 200mila squadre. Atmosfera delle grandi occasioni al Bar Papalina, il quartier generale del FantaSanremo, che questa settimana si è trasferito a Sanremo nei locali del Forte Santa Tecla messi a disposizione da Rai Pubblicità, con i ragazzi del team del fantasy game impegnati da un lato a passare al setaccio le esibizioni dei cantanti in gara alla ricerca di bonus e di malus, dall’altro a realizzare dirette Instagram e TikTok per aggiornare i fantallenatori sui punteggi ottenuti dai loro beniamini.

Al termine delle esibizioni di tutti e 30 cantanti in gara a totalizzare più punti è stato Dargen D’Amico che ha regalato ai suoi fantallenatori ben 115 punti: 15 rispettivamente per la presenza di performer sul palco e per essere sceso in platea, 10 per il suo significativo ed emozionante appello alla pace al termine della sua esibizione, 10 per la parentesi coccolosa dell’abbraccio ad Amadeus, e altrettanti per la parentesi giocosa del batti cinque al co-conduttore Marco Mengoni (entrambe Bonus Ciobar – Una parentesi di dolcezza), 10 per aver dedicato la canzone ad un familiare, amico o parente (Bonus Generali – Partner di vita).

E ancora: 10 per essersi esibito dopo l’una e altrettanti per essere l’artista che è rimasto più a lungo sul palco (Bonus Rotoloni Regina – Sanremo non finisce mai), 10 per aver donato fiori al direttore d’orchestra (Bonus solidale ActionAid), 5 per essere stato presentato dal co-conduttore, 5 per i ringraziamenti post esibizione e infine altri 5 punti per il suo Bonus Dargen, assegnato all’artista si presenta sul palco indossando gli occhiali da sole.

Dietro Dargen D’Amico, con 85 punti, La Sad che si sono aggiudicati fra l’altro 20 punti per il Bonus Rkomi, ovvero la mitica scapezzolata e l’immensa Loredana Bertè con 75 punti, 20 dei quali per il piazzamento in top five della classifica di serata. Degne di menzione anche le prove di Mahmood con 68 punti, BigMama e Il Tre con 65 e Santi Francesi, Diodato e bnkrr44 con 55.

Fra i bonus più utilizzati dai cantanti per raccogliere punti sicuramente le “parole di ringraziamento post-esibizione” dette da tutti e 30 i partecipanti al Festivàl (+5 punti), l’abbraccio dato ad Amadeus da 20 cantanti e l’outfit total black (Bonus Perlana) scelto da 16 srtisti.

Pochi i malus assegnati. Fra questi il non aver disceso nessuna delle due scalinate del palco dell’Ariston, una penalità di 5 punti combinata ad Annalisa, Loredana Bertè e Ricchi e Poveri.