FantaSanremo, è boom: oltre 4 milioni di squadre. E gioca anche l’Ambasciata Usa

(Adnkronos) – “Tutto ciò è assurdo! Abbiamo raggiunto cifre inimmaginabili, dei dati superiori ad ogni più ottimistica previsione”. E’ questo il commento a caldo del team del FantaSanremo dopo la chiusura delle iscrizioni al fantasy game, posticipate con un extra time di 16 ore ad oggi pomeriggio alle 16. Allo scattare dell’ora X gli utenti iscritti al gioco erano 2.656.000, addirittura un milione in più rispetto al risultato già straordinario dell’anno scorso. La marea di fantallenatori ha formato oltre 4,2 milioni di squadre e creato 492mila leghe (lo scorso anno erano 278mila).

A spingere ancora più in alto l’asticella il vero e proprio boom di iscrizioni che si è avuto nell’ultima settimana ed in particolare negli ultimi due giorni con più di 800mila utenti iscritti e oltre 1.5milioni di squadre create.

L’artista più scelto dai fantallenatori, con oltre 1.2 milioni di preferenze, è Emma. Ottimo anche il riscontro ottenuto da Annalisa, Santi Francesi, Loredana Bertè e Angelina Mango.

A primeggiare nella classifica degli artisti maggiormente selezionati come capitano è ancora Emma, scelto nel ruolo di portabandiera della propria squadra da 800mila fantallenatori. Alle sue spalle ancora Annalisa e Angelina Mango, oltre a Geolier e Dargen D’Amico.

A partire da stasera il team del FantaSanremo sarà pienamente operativo nello spazio messo a disposizione da Rai Pubblicità al secondo piano del Forte Santa Tecla. Nella splendida location nel porto di Sanremo il team passerà al setaccio le cinque serate del Festival, assegnando i punteggi in base ai bonus e ai malus previsti dal regolamento e realizzerà dirette e contenuti Instagram e TikTok. Da stasera fino a sabato gli appuntamenti fissi, sempre su Instagram, saranno alle 17 per la diretta Var e alle 19.30 per la diretta pre serata oltre alle dirette estemporanee che verranno effettuate durante le pause pubblicitarie del Festival.

E anche l’Ambasciata Usa in Italia gioca al FantaSanremo e punta su Loredana Bertè. Sull’account X dell’ambasciata è stata pubblicata la squadra scelta: capitano Loredana Bertè e componenti Il Volo, i Ricchi & Poveri, Emma e Gazzelle. Accanto alla foto della squadra il post: “Qualcuno ha detto FantaSanremo? Ecco la nostra squadra!”.