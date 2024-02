FantaSanremo, proroga iscrizioni: manca pochissimo

(Adnkronos) – Tutti pazzi per il FantaSanremo e gli appassionati possono approfittare di una piccola proroga per le iscrizioni. L’extra-time, come indicato su Instagram, prevede la chiusura delle iscrizioni per oggi 6 febbraio 2024 alle ore 15.

Di qualche ora fa un post con l’avviso: “Sappiamo che ci sono circa 500.000 persone che stanno cercando di entrare nel sito e nell’app. La cosa sta causando qualche piccolo malfunzionamento ma non temete, Vi aspettiamo fino a domani alle 15. Ma non approfittatevene troppo sennò finiamo punto e a capo. Chiusura iscrizioni 6 febbraio ore 15”.

Stasera al via la 74esima del festival. Questo l’ordine di uscita sul palco dell’Ariston dei 30 cantanti in gara: Clara, Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango, Il Volo, Big Mama, Ricchi & Poveri, Emma, Nek & Renga, Mr. Rain, Bnkr44, Gazzelle, Dargen D’Amico, Rosa Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa, Il Tre.