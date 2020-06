Fase3, da oggi 15 Giugno 2020 ripartono i matrimoni: ecco come ci si può sposare. Regole, limitazioni, cosa si può fare e cosa no

Ci siamo: da oggi, lunedì 15 giugno 2020 in molte regioni ripartono i festeggiamenti per i matrimoni dopo il lungo stop per via del nuovo coronavirus.

Da quest’oggi lunedì 15 giugno riprenderanno ad essere autorizzati i festeggiamenti e le feste per le nozze in Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio e Puglia, che si vanno a sommare alla Campania, che per prima aveva dato l’assenso l’8 giugno scorso, e alla Toscana, dove sono ripresi già da ieri.

Cosa cambierà nelle procedure e modalità degli sposalizi dopo questo lungo lockdown? Come verranno riorganizzate e con nuove regole le feste matrimoniali?

Fase3, Matrimoni: cosa cambia e come si potrà fare festa

Come dicono le linee guida per la riapertura delle Attività̀ Economiche, Produttive e Ricreative stilate dalla Conferenza delle Regioni ci sono delle novità per chi vuol festeggiare le proprie nozze con ricevimenti con parenti e amici. A parte le regole già in vigore per il rito e, sia quello civile che quello religioso in chiesa e relative alla regola del distanziamento sociale e dell’uso delle mascherine per i presenti, vi sono indicazioni aggiuntive che rappresentano indicazioni chiave per i banchetti nell’ambito delle cerimonie.

Lista invitati da conservare e divieto di assembramento

Si parte con l’elenco degli invitati da conservare per un periodo di 14-30 giorni, una misura clou per il tracciamento dei contatti, e dal predisporre una corretta informazione sulle misure di prevenzione da rispettare Nell’evento.

Per tutti i partecipanti al matrimonio vale poi la regola del distanziamento o della mascherina per tutta la durata della festa . In più di devono riorganizzare gli spazi dei locali per scongiurare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone.

In tal senso si prevedono per questo motivo percorsi separati per l’entrata e per l’uscita ma anche l’utilizzo degli spazi esterni quali giardini e terrazze. Anche per balli e canti devono essere evitate attività di aggregazione.

Matrimoni,feste: un metro di distanza o mascherina

Si deve assicurare pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle attrezzature prima di ogni utilizzo. Per quanto riguarda i tavoli, devono essere collocato in modo da garantire il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti, tranne le persone dello stesso nucleo familiare.

Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (se non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro).

Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve usare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con gel igienizzanti.

Sì al Buffet ma tranne self-service

In caso di buffet, la somministrazione deve avvenire da parte di personale incaricato, dunque non c’è la possibilità per gli ospiti di toccare il cibo. La modalità self-service è consentita solo con prodotti confezionati in monodose.