Fedriga, risorse? ‘Serve certezza più che quantità’

(Adnkronos) – Per quanto riguarda la sanità, “sicuramente dobbiamo fare una programmazione di lungo periodo, anche dal punto di vista finanziario. Non è solo un problema di quantità, ma anche di certezza delle risorse. Per fare una programmazione di lungo corso, serve questa certezza. E per questo, come sistema delle Regioni, più volte abbiamo chiesto ai diversi governi che si sono succeduti questa continuità di garanzia, affinché possiamo svolgere al meglio il nostro lavoro”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, oggi a Roma a margine della presentazione della Giornata nazionale del sollievo che si celebra domenica 28 maggio, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle risorse per la sanità.