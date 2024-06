Festa della Repubblica – Claudio Baglioni intonerà l’Inno di Mameli ai Fori Imperiali, accompagnato dalla Banda Interforze della Difesa

L’Inno Nazionale eseguito in occasione delle celebrazioni del 78° Anniversario della proclamazione della Repubblica, alla presenza del Capo dello Stato, sarà interpretato dal celebre cantautore Claudio Baglioni, accompagnato dalla Banda Interforze della Difesa.

Festa della Repubblica, Baglioni intonerà dai Fori Imperiali l’Inno di Mameli in diretta televisiva su Rai 1, e su tutti i canali social della Difesa

Le celebrazioni della Festa della Repubblica, il cui tema di quest’anno è ‘A Difesa della Repubblica, al servizio del Paese’, avranno luogo il 2 giugno presso i Fori Imperiali e saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su tutti i canali social della Difesa (www.difesa.it).

Alla cerimonia che si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, parteciperanno anche le più Alte Cariche dello Stato, e delegazioni provenienti da tutto il mondo.

La giornata sarà arricchita da diverse manifestazioni culturali, cerimonie militari e momenti di riflessione sui valori fondanti della nostra Repubblica.

Festa della Repubblica, Baglioni intonerà l’Inno di Mameli: “Un onore grandissimo e il dono di un dolce ricordo di me bambino e mio padre carabiniere che mi scuote all’alba per correre a vedere la parata”

Nell’accogliere l’invito per il solenne evento, l’amato e popolare cantautore capitolino ha dichiarato: “Eseguire l’Inno Nazionale è un onore grandissimo e il dono di un dolce ricordo di me bambino e mio padre carabiniere che mi scuote all’alba per correre a vedere la parata militare. E negli occhi del cuore, anche se non ne capivo ancora il significato, la visione di un mondo perfetto, di un futuro radioso e più largo di quel cielo assolato; l’idea di un intero Paese di gente perbene”.

Festa della Repubblica, Baglioni intonerà l’Inno di Mameli: “Spero tanto, come neo Cavaliere di Gran Croce, di mostrarmi degno e all’altezza di questo compito”

Ma non solo, prosegue l’autore ed interprete della ‘Canzone del secolo’, “Sarà anche un bel ritorno in via dei Fori Imperiali, questa volta al centro, dopo un concerto per la FAO nel 1996, il primo con il Colosseo come sfondo, e un altro, alla fine di un tour mondiale nel 2010, con alle spalle l’Altare della Patria. Spero tanto, come neo Cavaliere di Gran Croce – grazie al conferimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – di mostrarmi degno e all’altezza di questo compito: essere l’interprete del Canto degli Italiani, il giorno della Festa della Repubblica“.

Festa della Repubblica, Baglioni intonerà l’Inno di Mameli, l’ennesima tappa di una lunga ed irripetibile carriera, puntualmente caratterizzata dal successo

Baglioni, classe 1951, con la sua carriera pluridecennale e il suo contributo inestimabile alla musica italiana, rappresenta un simbolo di talento e passione per il nostro Paese.

Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile: quella di un grane cantautore, musicista, autore, interprete, che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra. 60 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo in 30 album, tra i quali il disco più venduto di sempre della discografia italiana ‘La vita è adesso’ (4 milioni e mezzo di copie vendute).

In 60 anni sul palco, la sensibilità artistica di Claudio è sempre stata caratterizzata anche dal grande impegno sociale, ed è per questo che nel 2003 dà vita sull’Isola di Lampedusa alla rassegna di musica e arti popolari, O’SCIA’, coinvolgendo oltre 300 artisti italiani e internazionali per promuovere il dialogo interculturale quale strumento di convivenza pacifica e solidale.

Dal 19 al 28 settembre l’artista terrà 7 grandiosi eventi all’Arena di Verona.

Max