Fortnite e PUBG, ora è possibile prendere lezioni: costi e dettagli

A lezione di videogiochi, ora è possibile. Se fino a poco tempo l’unico modo per migliorare nel proprio gioco virtuale preferito era la pratica e l’esercizio abbinati ad una buona dose di pazienza, adesso c’è un modo più veloce, anche se costoso. È infatti possibile acquistare delle lezioni da professionisti freelance del settore.

Una novità introdotta dal portale Fiverr, uno dei più celebri nel settore, che ha deciso di puntare sul mondo dei videogiochi aprendo una sezione gaming attraverso la quale gli utenti possono richiedere lezioni privati a professionisti freelance che mettono a disposizione le loro skill a fronte di un compenso economico variabile.

A scuola di videogiochi, come funziona

Gli utenti interessati possono quindi navigare nella sezione game coaching per consultare i freelance che facciano più al caso loro. E’ possibile infatti prendere delle lezioni per migliorare nel proprio videogioco preferito, che può essere Fortnite come PUBG. Il prezzo varia da 5 euro per una lezione di mezz’ora a centinaia di euro se si vuole prendere lezione da un professionista del settore.

Si può scegliere il proprio coach in base ai commenti e ai feedback e si può inoltre selezionare la piattaforma preferita così come la lingua tra cui è presente l’italiano. Altri giochi entreranno presto a far parte delle possibili scelte della piattaforma Fiverr. Che oltre a mettere a disposizione coach in grado di aiutare gli utenti a migliorare nel proprio videogioco preferito, danno la possibilità di affidarsi a professionisti del settore come grafici, doppiatori, designer e sviluppatori per chiunque avesse voglia di cimentarsi nello sviluppo di un videogioco.