Forza Italia, Berlusconi: “Nostri parlamentari lavorano meglio e di più”

(Adnkronos) – “I nostri parlamentari costituiscono i due gruppi con più cultura e con più professionalità alla Camera e al Senato. Lavorano meglio, e di più, di tutti gli altri gruppi e collaborano con assoluta lealtà con gli altri parlamentari del centro-destra. Io continuo ad essere il regista di Forza Italia, lavoro molto e sono in continuo contatto con i miei ministri e con tutti i miei parlamentari”. Così, sul lavoro dei parlamentari di Forza Italia, il presidente Silvio Berlusconi, intervistato da Giuseppe Brindisi a Zona Bianca in onda stasera su Retequattro.

“Noi nella coalizione di Governo siamo il cuore e l’anima, siamo anche il cuore e l’anima del Governo perché siamo i soli a rappresentare nel nostro Paese la tradizione liberale, la tradizione garantista, la tradizione cristiana e la tradizione europeista – ribadisce – Le altre forze politiche della coalizione hanno radici e tradizioni diverse. Forza Italia è dal punto di vista dei numeri una forza politica indispensabile per tenere in vita questa maggioranza e questo governo. Ma anche politicamente Forza Italia è essenziale per le sue idee e i suoi valori che sono quelli del Partito Popolare Europeo, che come lei sa, è la più grande famiglia politica in Europa, è il partito che noi rappresentiamo orgogliosamente in Italia”.