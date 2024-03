“Questo luogo, il Mausoleo delle Fosse Ardeatine, è la testimonianza di uno degli atti più orrendi della nostra storia, romana e italiana, frutto dell’assurda barbarie nazifascista. Qui riposano 335 innocenti, 335 martiri. E noi davanti ai loro nomi e alle loro storie non possiamo rassegnarci all’indifferenza e all’oblio. Ci invitano ad una profonda e autentica riflessione sugli effetti devastanti di qualsiasi guerra, di ieri e di oggi. E a non abbassare mai la guardia contro odio, violenza e dolore. Quel dolore che arriva al nostro cuore appena si varca il cancello di ingresso del Mausoleo”.

Così la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli in apertura del consiglio straordinario presso il Mausoleo delle Fosse Ardeatine in occasione dell’80° anniversario dell’eccidio che si è tenuto questa mattina alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri.

Assemblea Capitolina straordinaria alle Fosse Ardeatine, la Celli: “Siamo qui perché abbiamo il dovere di raccogliere il ricordo dei familiari e il loro testimone e trasformarlo in memoria collettiva indelebile”

Dunque, ha poi tenuto a rimarcare la presidente dell’Assemblea capitolina, “Roma non dimentica. Siamo qui perché abbiamo il dovere di non dimenticare, di raccogliere il ricordo dei familiari e il loro testimone e trasformarlo in memoria collettiva indelebile. Dobbiamo farlo ogni giorno, con ogni sforzo, partendo dai nostri figli, dai giovani. Lo dobbiamo alle vittime dell’eccidio del 24 marzo 1944 e al loro sacrificio, così come alle tante donne e uomini protagonisti della Resistenza, che pagarono a caro prezzo la loro lotta per liberare dall’oppressione nazifascista il nostro Paese e per consegnare a tutti noi un’Italia democratica, fondata sulla Costituzione e sui valori dell’antifascismo”.

Assemblea Capitolina straordinaria alle Fosse Ardeatine, la Celli: “Questa giornata e questo consiglio straordinario devono essere uno stimolo per affermare e rafforzare ancor di più il nostro impegno come istituzioni”

“E’ emozionante essere qui – ha poi aggiunto la Celli – Questa giornata e questo consiglio straordinario devono essere uno stimolo per affermare e rafforzare ancor di più il nostro impegno come istituzioni per trasferire alle prossime generazioni i principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti umani, per costruire insieme un mondo migliore e di pace. Ringrazio la Conferenza dei capigruppo capitolini che ha accolto con grande sensibilità e partecipazione la proposta di convocare una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina in occasione dell’80^ anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine”.

Quindi , ha infine concluso la Celli, “Ringrazio il Direttore del Mausoleo e l’Ufficio per la tutela della cultura della Memoria della Difesa che hanno permesso di poter essere oggi qui“.

