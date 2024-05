Fosso della Cecchignola – Bonessio, Cicculli e Luparelli (AVS): “Depositata la mozione per salvarlo dal prolungamento di via Kobler”

“Preservare l’area della Valle del Fosso della Cecchignola inserendola nella Rete Ecologica del Piano Regolatore Generale e sottraendola alla realizzazione dell’asse stradale previsto dalla variante del PRG del Comune di Roma con il prolungamento di via G. Kobler. È questo l’obiettivo della mozione che ieri come Alleanza capitolina Verdi-Sinistra abbiamo depositato per invitare il Sindaco e la Giunta a convocare un tavolo tecnico inter-istituzionale per riaprire via dei Genieri alla circolazione stradale, collegandola tramite un sottopasso con via G. Kobler, in modo da sospendere l’iter per il suo prolungamento e preservare l’area verde della Valle del Fosso della Cecchignola riconosciuta come ‘Monumento naturale’.

Chiediamo, vista anche la disponibilità del Municipio IX, che tutte le risorse economiche già destinate alla costruzione dell’arteria stradale vengano utilizzate per i lavori di adeguamento della rete viaria esistente; per potenziare e riorganizzare un sistema di trasporto pubblico a basso impatto ambientale tenendo conto delle peculiarità geologiche, ambientali, storiche e archeologiche di quell’area.

Pensiamo al progetto di una linea circolare di trasporto pubblico, su mezzi ecologici, lungo via della Cecchignola e fino alla stazione Laurentina della Metro B; parcheggi di scambio vicino al G.R.A. in prossimità della rotatoria tra via della Cecchignola e via di Tor Pagnotta; realizzazione di percorsi ciclopedonali inter-quartiere e creazione di isole ambientali con zone 30; miglioramento della viabilità dell’intero quadrante Ardeatina-Cecchignola e in particolare della rotatoria ex-Dazio. Inoltre, è necessario che il piano degli interventi preveda anche il ripristino della viabilità, in entrambi in sensi di marcia, su viale Casale Zola consentendo il fondamentale transito dei mezzi pubblici.

Solo risolvendo gli annosi problemi legati alla mobilità e allo stesso tempo cambiando in ‘agro romano’ la destinazione d’uso dell’area interessata dal prolungamento, sarà possibile preservare la preziosissima biodiversità che popola gli ecosistemi di quel territorio nel rispetto dei principi della tutela ambientale, della salute umana e dello sviluppo sostenibile sanciti a livello nazionale e internazionale”.

Così in una nota i consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli.

