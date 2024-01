Francia, auto travolge agricoltori in protesta: morta una donna

(Adnkronos) – Tragedia in Francia durante le protesta degli agricoltori. Una donna è morta, mentre suo marito e sua figlia di 14 anni sono rimasti feriti in modo grave, dopo che un’auto si è lanciata contro un posto di blocco dei dimostranti a Pamiers nell’Ariège, nel sudovest del Paese. Lo rende noto l’emittente Bfmtv citando una fonte vicina alle indagini. L’uomo alla guida dell’auto che ha investito gli agricoltori è stato fermato dalla polizia ed è in stato di custodia.

La morte della manifestante è ”una tragedia per tutti noi”, ha scritto su X il ministro francese dell’Agricoltura Marc Fesneau. “Nell’ambito dell’azione sindacale per difendere la sua professione nell’agricoltura ed esprimere le sue aspettative, una giovane donna è morta questa mattina presto in Ariège. Penso a lei, penso al suo compagno e a sua figlia che lottano per la vita”, ha aggiunto Fesneau.