Frosinone, panico nel carcere: “Cella data alle fiamme, evacuati i detenuti. Aggredito un agente ed altri intossicati”, denuncia la Fp Cgil

“Ieri sera verso le 19 nel carcere di Frosinone ‘Giuseppe Pagliei’, un denso fumo ha invaso completamente la seconda Sezione detentiva dopo l’incendio provocato da un detenuto con probabili problemi psichici. Tutte le persone ristrette sono state accompagnate dai Poliziotti penitenziari in servizio fuori dalla sezione per impedirne l’intossicazione”.

Panico nel carcere di Frosinone, la Fp Cgil Polizia Penitenziaria: “Nella confusione un agente è stato aggredito ed altri 4 sono rimasti intossicati”

A quel punto, riassume ancora il coordinatore regionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria, Ciro Di Domenico, che ha riportato dell’ennesimo episodio di violenza consumatosi all’interno di una struttura penitenziaria del Paese, “Sono stati richiamati in servizio anche altri agenti di Polizia Penitenziaria per gestire la situazione che poteva degenerare da un momento all’altro. Il detenuto che ha innescato l’incendio è stato salvato tirandolo fuori fuori dalla cella in fiamme dai Poliziotti ed è stato poi accompagnato in ospedale”.

Inoltre, prosegue il coordinatore regionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria, “Nella confusione che si è venuta a creare, un Poliziotto è stato aggredito e ne avrà per cinque giorni di prognosi, mentre altri quattro poliziotti sono rimasti intossicati durante le operazioni di spostamento dei detenuti”.

Panico nel carcere di Frosinone, la Fp Cgil Polizia Penitenziaria: “Sono intervenute alcune ambulanze perché altri detenuti hanno inscenato una protesta procurandosi dei tagli alle braccia”

Insomma, come testimonia ancora Ciro Di Domenico, il caos: “Sul posto sono intervenute alcune ambulanze perché altri detenuti hanno inscenato una protesta procurandosi dei tagli alle braccia. Anche i Carabinieri sono intervenuti per coadiuvare i controlli sul perimetro esterno del penitenziario”.

Panico nel carcere di Frosinone, la Fp Cgil Polizia Penitenziaria: “Il carcere di Frosinone ha in servizio l’85% del personale previsto e, come in tutti gli Istituti d’Italia, in serata ci sono solo poche unità effettivamente operative”

Dal canto suo Mirko Manna, della Fp Cgil Nazionale, è tornato a denunciare una situazione purtroppo comune a tutti i luoghi di detenzione disseminati sul territorio nazionale: “Il carcere di Frosinone ha in servizio l’85% del personale previsto e, come in tutti gli Istituti d’Italia, in serata ci sono solo poche unità effettivamente operative come è successo ieri e a cui vogliamo manifestare i nostri complimenti per aver saputo fronteggiare la difficile situazione. Al Poliziotto ferito e agli altri intossicati – ha quindi concluso Manna – vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione”.

