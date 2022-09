Gallicano, dramma stradale: un morto e quattro feriti

Dramma nel pomeriggio di ieri in provincia di Roma. Un uomo di 59 anni, residente in un paese dei Monti Prenestini, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Gallicano nel Lazio. Nello stesso incidente altre quattro persone sono rimaste ferite in modo grave.

Tutto si sarebbe verificato prima delle 17 in via Pedemontana, Gallicano, zona Monti Prenestini. Due auto, una Ford Ka e una Citroen Saxo, si sarebbero scontrate frontalmente. Fatale l’impatto, con un uomo di 59 anni rimasto ucciso praticamente sul colpo.

In corso la raccolta delle informazioni. Secondo quanto emerge, quattro persone, presenti a bordo delle 2 vetture sono rimaste ferite, tutte in forma grave. Necessario l’uso del carro fiamma.

I feriti sono stati affidati al personale sanitario del 118 per il trasporto presso gli ospedali Gemelli e Tor Vergata. Sul posto i carabinieri.