Gas, ecco perché la Cina può far aumentare il prezzo in Europa

(Adnkronos) – I prezzi del gas naturale in Europa sono scesi, con il crollo della domanda e l’attenuazione di una crisi energetica a livello regionale. Solo buone notizie, quindi, per il Vecchio continente (e per l’Italia)? Non proprio.

Come spiegato da Money.it, più che la Russia, da temere è la Cina. Le forniture di carburante per i Paesi europei potrebbero essere colpite più duramente da un aumento della domanda cinese maggiore del previsto nel 2023 che da un arresto completo dei flussi russi. Il punto è che la concorrenza per il Gnl può diventare spietata nei prossimi mesi e anni. E questo a svantaggio dei prezzi in Europa e in Italia.

Il nodo è Pechino. Mentre la domanda cinese è la “grande incognita”, uno scenario rialzista potrebbe vedere le importazioni di gas naturale liquefatto del dragone aumentare fino al 35% nel 2023, se i costi diminuissero ulteriormente e la sua economia si espandesse rapidamente, ha affermato l’Aie. Ciò aumenterebbe la concorrenza globale per il carburante e potrebbe far risalire i prezzi ai livelli “insostenibili” visti la scorsa estate, ha affermato.

La Cina, durante le rigide restrizioni Covid, ha frenato la sua domanda di energia nel 2022 e aiutato l’Europa a importare quantità record di Gnl. Grazie al risparmio energetico e a un inverno mite, gli acquisti di gas naturale liquefatto hanno permesso al nostro continente di sopravvivere alla stagione del riscaldamento con flussi russi molto più bassi e hanno fatto scendere i prezzi del gas di oltre l’80% rispetto ai massimi storici.

Una crescita economica più rapida in Cina quest’anno dovrebbe aumentare il suo fabbisogno di carburante. Ma quanto questo spingerà gli acquisti di gas del dragone? Per ora, secondo l’Aie, il consumo totale di gas della Cina dovrebbe rimbalzare di quasi il 7% nel 2023. I funzionari dell’Aie e dell’Ue hanno avvertito che la disciplina dei consumi rimane fondamentale, a causa delle minori forniture dalla Russia e nella prospettiva di più acquisti cinesi.