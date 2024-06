Gay Pride Roma – Aspettando la ‘parata’ del 15 giugno, da oggi alle Terme di Caracalla, inaugura il villaggio la ‘Croisette’

Sono trascorsi 30 anni da quando il 2 luglio 1994 circa diecimila persone percorsero le strade del centro storico di Roma, in un corteo festoso, che sarebbe stato conosciuto come Gay Pride, avente come importante obiettivo quello di rivendicare con orgoglio l’identità e l’orientamento sessuale dei partecipanti.

Gay Pride Roma, negli anni la manifestazione ha cambiato nome per abbracciare tutte le sfumature dell’arcobaleno LGBT+

Con il passare del tempo il Pride ha acquisito caratteristiche specifiche che lo hanno reso uno degli eventi più partecipati ogni anno. La grande parata è infatti una manifestazione irriverente, pacifista, antirazzista e antifascista.

Quest’anno il Roma Pride – che nel frattempo ha cambiato nome per abbracciare tutte le sfumature dell’arcobaleno LGBT+, rende per l’appunto omaggio allo storico traguardo con un logo, realizzato da Micol Urtesi, che vuole proprio ricordare i 30 anni di orgoglio della comunità.

Gay Pride Roma, il Carro d’apertura del corteo del 15 giugno, che attraverserà il cuore della Capitale, celebra la parità dei diritti di genere

Il corteo, che prenderà il via sabato 15 giugno alle 15 (passando attraverso Piazza della Repubblica, Viale Luigi Einaudi, Piazza dei Cinquecento, Via Cavour, Piazza dell’Esquilino, Via Liberiana, Piazza Santa Maria Maggiore, Via Merulana, Via Labicana, Piazza del Colosseo, Via Celio Vibenna, Via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, e Via delle Terme di Caracalla), sarà ‘capitanato’ da un Carro scultura che riproduce un grande organo musicale, chiamato a rappresentare e celebrare la parità dei diritti di genere, la liberta di espressione e l’amore in ogni sua forma.

Nella sua massima espressione viene ricostruito lo strumento religioso per eccellenza qui in chiave artistica e laica, come focus fondamentale di una visione universale : “l’uomo in armonia con se stesso segue il ritmo, facendolo suo”.

Il prospetto dell’organo, oggetto principale della scenografia dedicata al Carro del Coordinamento, di indiscutibile pregio per la scelta dei materiali e delle rifiniture, produce un effetto spettacolare attraverso la riproduzione della disposizione delle canne di facciata, rimandando ad un significato di “fortezza”: viene cosi ricreato l’effetto di torri merlate a difesa di una lotta trentennale basata sulla resistenza; al contempo generando il principio di equilibrio ed armonia che accoglie la consacrazione di una divinità, la Liberta, protetta da ogni minaccia esterna.

L’ utilizzo dello strumento rappresentativo del mondo sacro e profano, ha costruito nel tempo un senso definito di congiunzione profonda con la società. Un richiamo, quello della estensione musicale dell’Organo, alla condivisione di meditazione, di emozioni universali, di sentimenti contrastanti, di contemplazioni, di opulenza emozionale e di consapevolezza primaria.

Il potere della musica orchestrale e comunicativo e intende onorare a gran voce, la lotta continua e costante per i diritti LGBTQIA+.

Gay Pride Roma, la Croisette: il villaggio ospitato Terme dalle Terme di Caracalla, ospiterà concerti, spettacoli teatrali, proiezioni e conferenze

Intanto, già da oggi, fino al 15 giugno 2024 nell’incredibile location delle Terme di Caracalla si svolgerà ‘La Pride Croisette’, il villaggio del Roma Pride nel cuore di Roma che si affaccia sul Circo Massimo.

Tutti i giorni dalle 18.00 alle 2.00, culturale, sociale, politica, godibile, inclusiva, libera e gratuita.

Spettacoli, concerti, spettacoli teatrali con artisti di rilevanza nazionale e non, proiezioni cinematografiche, conferenze su tematiche legate all’attualità e volte alla sensibilizzazione di temi sociali, un’area giochi ed attività per tutti.

Gay Pride Roma, sarà Patty Pravo domani sera ad aprire il lungo e qualitativo cartellone degli spettacoli live della Croisette

A dare il via alla manifestazione, con il taglio del nastro sarà Patty Pravo, icona della musica italiana dallo stile inconfondibile.

Tra gli artisti che si esibiranno all’interno dell’offerta programmata: Valentina Persia, Serena Bortone, Vladimir Luxuria, Syria, Pino Strabioli, Fabio Canino, Antonino, Virginio, Pierdavide Carone, Giulia Ottonello, Nicola Gargaglia, Serena Brancale e tantissimi altri.

Sono state invitate inoltre le maggiori organizzazioni romane di clubbing: Poppe, Latte Fresco, Alterego, Company Roma, Kalispera, Tu 6 Pazzah, Muccassassina, Glamorize, Ram e Stay Calma. Direttamente dal Mamamia, LESWEEK il primo festival italiano perdonne.

L’obiettivo è quello di coinvolgere pubblici di età e interessi differenti, sensibilizzarli al tema dei diritti civili attraverso molteplici forme di arte e cultura.

Come promettono infatti gli organizzatori, “Coinvolgeremo anche artisti giovani, permettendogli di esibirsi, valorizzandone il talento con ‘Tu si che Talent’, il format targato Area, dedicato agli emergenti”.

Gay Pride Roma, immancabile, all’interno della Croisette, un’intera aera totalmente dedicata al ‘food con vocazioni mondiali’

All’interno del villaggio oltre ai 3 bar è presente anche un’area interamente dedicata al food.Verranno proposte prelibatezze provenienti da tutto il mondo, cucinate in maniera espressa e presentate con un tocco di classe e modernità.

Alla base, tengono ancora a sottolineare gli organizzatori del villaggio, “C’è sempre un concept di assoluta solidità: freschezza e qualità della materia prima e originalità nell’immagine e nel design”.

Gay Pride Roma, domenica 2 giugno: dalla Schlein alla Dance, ecco il programma della giornata