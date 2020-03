Gennaro Arma, chi è il capitano della Diamond Princess: età e storia

Quasi un mese ormeggiato in alto mare, a bordo della sua nave, per fronteggiare l’emergenza coronavirus che si era diffusa tra i 700 passeggeri della Diamond Princess. Sono scesi tutti, uno a ad uno, l’ultimo a farlo è stato Gennaro Arma, capitano della nave rimasta ormeggiata in Giappone dal 5 febbraio scorso.

Una foto lo ha immortalato mentre scendeva dalla nave: mascherina sul volto, sguardo fiero, portamento da capitano vero. Non chiamatelo eroe però, per Gennaro Arma si è trattato solo di normale comportamento da capitano, cresciuto nel mito del codice etico e cavalleresco che lo ha è portato a mettere piede per ultimo sulla terra ferma.

Chi è Gennaro Arma

Il suo nome è sulla bocca di tutti per la sua tenuta esemplare, ma chi è veramente Gennaro Arma, il capitano ribattezzato ‘brave captain’, ossia capitano coraggioso dai 70 passeggeri della Diamond Princess. Gennaro Arma ha 45 anni e vive a Sorrento, in Campania. Proprio a Sorrento è stato formato all’istituto nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento.

Le sue gesta sono state raccontate dai passeggeri che di giorno in giorno aggiornavano tramite social network il loro soggiorno forzato in alto mare. Gennaro Arma ha sempre cercato di tenere alto il morale della nave, tanto che nel giorno di San Valentino ha regalato a tutti cioccolatini e dolci leggendo tramite altoparlante una poesia d’amore per allietare i passeri a bordo della Diamond Princess.