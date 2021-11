Genoa, via Ballardini: nuovo esonero per allenatore

Il Genoa esonera l’allenatore Davide Ballardini. Un’altra volta. “Il Genoa CFC ha sollevato dall’incarico l’allenatore Davide Ballardini. Il Club ringrazia il tecnico e il suo staff per il lavoro svolto, l’impegno e la passione sempre dimostrati”, si legge nella nota del club. L’esonero è scattato dopo il pareggio per 2-2 contro l’Empoli. Il Genoa ha 9 punti dopo 12 giornate in Serie A e naviga in zona retrocessione. Ballardini colleziona il quarto esonero nel suo personale rapporto con il Genoa, tra ingaggi, licenziamenti e nuove avventure.