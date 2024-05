Ostia – “Il cane chiuso in auto, grazie a chi ha salvato vita all’animale”, commenta la Garante degli animali di Roma Capitale

Ostia – “Il cane chiuso in auto, grazie a chi ha salvato...

“Oggi i giornali riportano la notizia di un cane lasciato chiuso in una autovettura a Ostia, sotto al sole, salvato solo grazie all’intervento di un cittadino.

Voglio dire grazie alla persona che è intervenuta, salvando la vita all’animale”.

Ostia, cane chiuso in auto, il Garante: “Lasciare un cane in macchina con le temperature alte, anche solo per poco tempo, mette a rischio la sua vita”

Così Patrizia Prestipino (nella foto), Garante degli animali di Roma Capitale, cje ha tenuto ad amonire: “Lasciare un cane in macchina con le temperature alte, anche solo per poco tempo, mette a rischio la sua vita e il messaggio di prestare la massima attenzione a simili comportamenti deve arrivare a tutti, chiaro e forte”.

Ostia, cane chiuso in auto, il Garante: “Un comportamento che, se messo in atto, prevede il pagamento di una multa fino a 500 euro”

“Quanto accaduto – aggiunge – è l’occasione per richiamare il Regolamento comunale sulla tutela degli animali, che all’art. 8 sancisce il “divieto a lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre. Un comportamento che, se messo in atto, prevede il pagamento di una multa fino a 500 euro”.



Ostia, cane chiuso in auto, il Garante: “È bene ricordare che esistono anche delle regole, che vanno conosciute, rispettate e fatte rispettare”

Infine, tiene a rimarcare la Prestipino, “È bene ricordare, di fronte a un episodio come quello di Ostia, che oltre al buon senso per il quale è sbagliato e grave mettere a repentaglio la vita del proprio animale, esistono anche delle regole, che vanno conosciute, rispettate e fatte rispettare”, conclude la Garante.

