(Adnkronos) – La scorsa notte una Ferrari, lanciata a forte velocità in via Casaregis a Genova, è piombata su un dehor di un bar distruggendolo per poi terminare la sua corsa su alcune auto parcheggiate. Fuggiti, secondo i testimoni, conducente e passeggero. Fortunatamente nessun passante è rimasto coinvolto. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura ormai pericolante del bar e delle macchine.