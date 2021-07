Germania in ginocchio per il maltempo, almeno 126 morti e centinaia di dispersi

Germania in ginocchio per il maltempo, almeno 126 morti e centinaia di...

“Quanto è successo è il disastro del secolo”: commenta così e rende bene l’idea Paolo Valentino, corrispondete da Berlino del Corriere della Sera, i tragici eventi che stanno colpendo queste ore la Germania. La parte occidentale è flagellata dal maltempo, le alluvioni hanno causato almeno 126 morti (23 in Belgio) e sono ancora centinai i dispersi, irraggiungibili forse a causa del blackout delle comunicazioni dei telefoni. Nord Reno-Vestfalia, Renania-Palatino, Belgio e Olanda le regioni più colpite. A Erftstadt-BlessemVicino, 30 km a sud di Colonia, una frana ha distrutto macchine e abitazioni e provocato un numero non precisato di vittime. Sono oltre 800 i militari tedeschi impegnati nei soccorsi.

Gli effetti del cambiamento climatico

Secondo gli esperti si tratta di una tragedia annunciata. Siccità e acquazzoni improvvisi (in diverse aeree le precipitazioni in un giorno hanno superato la quantità di pioggia che solitamente cade in tre mesi) rappresentano gli effetti più visibili del cambiamento climatico. “Nessuno può dubitare che questa catastrofe dipenda dal riscaldamento del pianeta”, ha detto a Spiegel il ministro dell’Interno Horst Seehofer, promettendo aiuti per i cittadini delle zone colpite. “L’intensità di questi eventi ci dà l’indicazione del cambiamento climatico in corso e l’urgenza di agire”, ha commentato Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea. “Temo che vedremo la portata questa tragedia solo nei prossimi giorni”, ha detto la cancelliera Angela Merkel da Washington, dove è in corsa la sua ultima visita negli Stati Uniti da capo del governo. “Non vi lasceremo soli in questo momento difficile e terribile”.

Solidarietà internazionale

Ai messaggi di vicinanza delle scorse ore di gran parte dei leader internazionali, tra cui il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il premier Mario Draghi, si aggiunge la solidarietà del capo dell’Eliseo Emmanuel Macron. “I miei pensieri vanno alle vittime del maltempo che colpisce duramente la Germania, il Belgio e il Lussemburgo e i Paesi Bassi – ha twittato – la Francia è solidale di fronte a questa prova. Il nostro sostegno è stato già dispiegato in Belgio e arriverà ovunque sarà utile”.

Gli altri Paesi

L’allerta meteo è scattata anche in altri Paesi (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Svizzera). In Olanda è crollata una diga nella regione del Limburgo mentre in Belgio, dove oggi è stata proclamata una giornata di lutto nazionale, sono almeno 23 i morti e altrettanti i dispersi.