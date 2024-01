Ghiron (Univ.Tor Vergata), ‘ateneo impegnato in attività sensibilizzazione’

(Adnkronos) – “Per noi è molto importante essere in grado di fornire questo tipo di servizio, non soltanto a tutte le ragazze che sono all’interno del nostro Ateneo ma anche a tutti coloro che vivono in quest’area territoriale, così da poter ritrovare una certa serenità e una sicurezza nei rapporti all’interno delle relazioni”. Lo ha detto il rettore dell’Università di Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron, ieri pomeriggio a margine del primo anniversario di vita del Cav, il Centro antiviolenza presente nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’ateneo.

“Questa iniziativa, insieme ad altre, ci consente di svolgere un’attività di sensibilizzazione sul territorio molto interessante. Questo credo sia un fattore di attrazione molto importante”, ha concluso il rettore dell’Università di Tor Vergata.