Gianni Sperti è fidanzato? L’indizio social scatena i fan

Il paradosso sta tutto nelle intenzioni. Gianni Sperti, il popolare opinionista di Uomini e Donne è ancora single. O forse no. La domanda se la sono posta in molti: Gianni Sperti è fidanzato? Ufficialmente la risposta è no, ma è bizzarro pensare che proprio lui, da anni consigliere e giudice di storie d’amore altrui non riesca a trovare qualcuno con cui condividere la sua vita.

Tale convinzione potrebbe però essere stata smentita da un video dello stesso ex ballerino, che in una storia Instagram ha mostrato una camera da letto, probabilmente la sua, sistemata per due persone. Un dettaglio che non è sfuggito ai numero fan dell’opinionista di Uomini e Donne, che potrebbe quindi aver trovato finalmente qualcuno capace di accendere il suo cuore.

Gianni Sperti e Paola Barale

L’ultima storia d’amore seria di cui Gianni Sperti è stato protagonista, almeno tra quelle rese pubbliche ovviamente, è quella con Paola Barale, che ha conosciuto quando era un ballerino in Mediaset. Una storia d’amore finita ormai quasi 20 anni fa riemersa negli ultimi giorni dopo le parole della showgirl sulla storia d’amore tra i due.

Parole a cui ha riposto poi lo stesso Gianni Sperti: “Dopo quasi vent’anni penso sia inutile parlare di Paola, della quale ho un ricordo positivo. La mia vita è andata avanti e la sua pure. Io oggi sono felice e sereno e le auguro la stessa felicità, ma non ha più senso parlare della nostra storia, il pubblico giovane non sa nemmeno di cosa stiamo parlando”, ha detto al Magazine di Uomini e Donne Gianni Sperti.