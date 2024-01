Giappone, scontro tra due aerei: cosa è successo sulla pista

(Adnkronos) – Un aereo di Korean Air si è urtato con un velivolo di Cathay Pacific nell’aeroporto di Shin-Chitose nell’isola di Hokkaido in Giappone. Finora non sono stati segnalati feriti. Lo riferisce la tv giapponese ‘Nhk’ citando l’operatore Hokkaido Airports Co. L’incidente è avvenuto alle 17.30 ora locale.

Secondo quanto riferito da un funzionario della Korea Air, a bordo dell’aereo erano presenti 289 passeggeri e membri dell’equipaggio al momento dell’urto. Il contatto si è registrato mentre l’aereo della Korea Air si preparava al decollo dopo che un’auto da rimorchio è scivolata a causa della neve sulla pista. Ciò ha portato l’ala sinistra dell’aereo della Korea Air a tagliare l’ala di coda destra dell’aereo Cathay Pacific.

Secondo l’agenzia di stampa giapponese Kyodo News, non c’era invece nessuno sull’aereo della Cathay Pacific, che era fermo al momento dell’incidente. L’emittente giapponese Ntv ha confermato che non si registrano feriti, mentre i vigili del fuoco hanno riferito che non ci sono state perdite di carburante, né incendi. Al momento dell’incidente stava nevicando.

All’inizio di gennaio cinque persone che erano a bordo di un aereo della guardia costiera sono morte a seguito di uno schianto in pista con un volo della Japan Airlines (Jal), che lo ha colpito mentre stava per atterrare all’aeroporto Haneda di Tokyo. Sull’accaduto è stata aperta un’indagine che è ancora in corso.