“Giorgia Meloni? La richiamerò nonostante gli insulti che sono arrivati”, Salvini torna a ribadire il suo appoggio a Draghi

E’ innegabile che, con il ‘caos’ scoppiato in occasione delle presidenziali, nel centrodestra qualcosa si sia rotto, sin questi giorni – a ‘distanza’ – i leader della coalizione se le sono mandate a dire senza troppi problemi.

Ovviamente i fari sono puntati contro Matteo Salvini il quale, in quei giorni di ‘febbrili’ – ma poi rivelatesi infruttuose – trattative per cercare la quadra con i progressisti sul nome da candidare, ha finito (suo malgrado) per trascinare l’intero centrodestra in un terreno paludoso dal quale ora sembra abbastanza complicato uscirne. Forse, se avesse preso esempio dal più scaltro Letta (debitamente protetto dai suoi), ugualmente ‘obnubilato’ dalle circostanze ma non così ‘confuso’ da affidare alla stampa nomi papabili o presunti accordi, oggi il leader leghista non sarebbe finito sotto il fuoco incrociato della sua coalizione.

Ad ogni modo, in virtù del ‘potenziale’ elettorale a portata di mano fino a poche settimane fa, ora al centrodestra altro non resta che ricompattare le fila, per non arrivare all’appuntamento del 2023 con ‘una mano davanti e l’altra dietro’.

Salvini: “Giorgia Meloni? la richiamerò nonostante gli insulti che sono arrivati”, e ribadisce il suo appoggio a Draghi

Dunque c’è poco da girarci intorno: quello fra Lega e Fdi è un matrimonio che s’ha assolutamente da fare. Lo sanno sia la Meloni, che lo stesso Salvini il quale, intervenendo in merito stamane ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’, su Rai radio 1, ha prima affermato che ”Non amo diffondere i contenuti delle telefonate e degli sms, non ci siamo sentiti, la richiamerò nonostante gli insulti che sono arrivati“.

Poi, onde evitare di continuare di ‘regalare’ vantaggi ai suoi detrattori, ha aggiunto: “Non vedo perché ora debba cambiare idea, perché dovrei uscire dal governo“. Ribadendo quindi il suo appoggio a Draghi, Salvini ha specificato che ”Voglio portare il nostro contributo su lavoro e salute”.

Salvini: “Cassese? Un confronto molto interessante, ma non rendo noti i contenuti delle mie conversazioni”

Quindi, sempre a proposito dei quei giorni convulsi di votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, a chi gli domanda del suo incontro con Sabino Cassese, il leader del Carroccio tiene a rimarcare che “E’ stato un pranzo molto gradevole, un confronto molto interessante, ci siamo trovati a pranzo per scambiare delle opinioni”. Ed ancora, sull’incalzare delle domande: se “Cassese mi aveva detto di no? Non rendo noti i contenuti delle mie conversazioni” e, ridendo sornione, Salvini poi preferisce ‘svicolare’ di brutto: “Ho molto gradito la vellutata di verdure…!”

Max