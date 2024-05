Giornata dei Genitori – Pro Vita & Famiglia regala altri 10 ‘Doni per la Vita’ a “Genitori coraggiosi che accolgono la Vita”

Alla vigilia della Giornata Mondiale dei Genitori, istituita dall’ONU per celebrare l’impegno e la responsabilità con cui i genitori di tutto il mondo accudiscono, proteggono ed educano i figli, Pro Vita & Famiglia Onlus ha donato altri 10 kit del progetto ‘, un trio composto da passeggino, culla e ovetto, insieme a scorte di pannolini, ciucci e biberon – ad altrettante mamma e papà che hanno accolto la vita nonostante le difficoltà. Giornata dei Genitori, Pro Vita & Famiglia: “Accogliere e custodire pur nelle difficoltà la vita di ogni figlio è una ricchezza di cui tutti beneficiamo e di cui tutti dovremmo farci carico” “Al cinismo di chi vorrebbe consegnare ai giovani una società che non offre alternative concrete all’aborto di fronte a gravidanze inaspettate o difficile – tengono a rimarcare gli attivisti dell’Onlus – noi vogliamo rispondere con questo simbolico ma significativo dono di amore e gratitudine verso questi giovani genitori: accogliere e custodire pur nelle difficoltà la vita di ogni figlio è una ricchezza di cui tutti beneficiamo e di cui tutti dovremmo farci carico”. Giornata dei Genitori, Pro Vita & Famiglia: “È urgente una ventata di Speranza e di futuro che nutra una primavera demografica che stando ai dati è ancora possibile” Come aggiunge Maria Rachele Ruiu, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus, “Per questo, il nostro piccolo gesto vuole indicare la strada alle istituzioni, cioè incoraggiare il desiderio di famiglia e di vita dei giovani italiani mostrato anche dall’ultima indagine Istat sulla natalità, e che non può restare inascoltato”. Dun1ue, aggiunge la portavoce, “È urgente una ventata di Speranza e di futuro che nutra una primavera demografica che stando ai dati è ancora possibile”. Giornata dei Genitori, Pro Vita & Famiglia: “Sabato 22 giugno invaderemo Roma con un corteo festoso di mamme, papà, figli e bambini. Appuntamento alle 14 a piazza della Repubblica” Motivo questo, tiene a rimarcare la Ruin, “Per costruire una società più giusta dove tutti possano essere accolti, custoditi, educati, a prescindere dalle condizioni dei genitori”. Quindi, aggiunge ancora, “Il prossimo sabato 22 giugno invaderemo Roma con un corteo festoso di mamme, papà, figli e bambini. Appuntamento alle 14 a piazza della repubblica per la Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita”, per rilanciare tutti insieme la cultura della Vita, che la accoglie in ogni fase e condizione, dal concepimento fino alla morte naturale, e per testimoniare che non solo è urgente, visto l’inverno demografico, non solo è giusto garantire il diritto alla Vita di ciascun essere umano, ma è anche stupendo e gioioso accogliere sempre la vita”.



La Giornata Mondiale dei Genitori, è stata istituita nel 2012 dall’Assemblea delle Nazioni Unite, per sottolineare l’importanza della figura genitoriale nella vita dei bambini di tutto il Pianeta. Max