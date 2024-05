Giornata dell’Europa – Casini e Leoncini (Iv): “Insieme per costruire un futuro sulla cooperazione, la pace e la democrazia”

“Il 9 maggio del 1950 il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman pronunciò un celebre discorso che segnò l’inizio dell’integrazione europea e gettò le basi per una cooperazione economica e politica più stringente fra gli stati del nostro continente. Oggi, a 74 anni esatti da quella storica dichiarazione, celebriamo la Giornata dell’Europa e rimarchiamo l’importanza dei valori fondanti dell’Unione Europea. In Campidoglio – dove il 25 marzo del 1957, nella Sala degli Orazi e Curiazi, furono sottoscritti il Trattato sulla Comunità Economica Europea e il Trattato sulla Comunità europea dell’energia atomica – ci sono oggi i ragazzi delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo che votano per la prima volta e tanti rappresentanti delle Istituzioni e della politica per un momento importante di confronto su questi temi. Alle generazioni più giovani, che hanno un ruolo fondamentale nella costruzione dell’Europa che verrà, ricordiamo l’importanza della memoria storica e la centralità dei valori identitari dell’Unione Europea. Perché è sulla base della cooperazione, della pace e della democrazia che va immaginata l’Europa del futuro”.

Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

