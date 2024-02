Giornata nazionale della cura delle persone e del pianeta – Bonessio-Cicculli-Luparelli (AVS): “L’aula Giulio Cesare ha approvato l’adesione”

“Promuovere l’educazione alla cura e al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente in cui viviamo. È questo l’obiettivo della mozione approvata oggi dall’Assemblea capitolina, proposta da noi consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra, e che impegna il Sindaco a sostenere l’adesione di Roma Capitale alla III Giornata nazionale della cura delle persone e del pianeta indetta per il 29 febbraio 2024 e promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani in collaborazione con Equal Care Day.

Nel ringraziare tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale per l’appoggio e la condivisione di questo atto, esprimiamo soddisfazione per l’impegno assunto nel rispetto della Costituzione italiana e degli obiettivi dell’Agenda 2030 a perseguire il progetto di costruzione di società pacifiche e inclusive, orientate allo sviluppo sostenibile, dove la giustizia sociale cammina di pari passo alla giustizia ambientale. In un mondo purtroppo dominato dai venti di guerra che alimentano povertà e disuguaglianze, c’è bisogno di imparare tutti a diventare operatori di pace e fautori della sostenibilità a partire dai piccoli gesti quotidiani per costruire un futuro migliore, senza discriminazioni, nel rispetto di tutte le diversità e a tutela, soprattutto, delle prossime generazioni”.

Così i consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Ferdinando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli

Max