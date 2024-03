Giornata vittime Pandemia – Il Nursing Up: “Professionisti della Sanità le nostre armi migliori per affrontare le nuove sfide”

Giornata vittime Pandemia – Il Nursing Up: “Professionisti della Sanità le nostre...

“Quattro anni fa cominciava una battaglia che non sapevamo davvero se avremmo vinto. Quattro anni fa iniziava una lotta contro un nemico agguerrito che ci ha portato via madri, padri, gli amici più cari”.

Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, nel giorno intitolato alla memoria delle vittime della pandemia da Covid.

Giornata vittime Pandemia, il Nursing Up: “Non è affatto sufficiente ricordare i 90 infermieri deceduti e i 320mila professionisti dell’assistenza contagiati”

Come tiene infatti a rimarcare De Palma, “Nella giornata di oggi, in memoria delle vittime della Pandemia, non è affatto sufficiente ricordare i 90 infermieri deceduti e i 320mila professionisti dell’assistenza contagiati”.

Giornata vittime Pandemia, il Nursing Up: “E’ doveroso non dimenticare la forza, e lo spirito di abnegazione dimostrati dai professionisti della sanità”

Dunque, esorta ancora il Presidente Nazionale del Nursing Up, “E’ doveroso non dimenticare la forza, lo spirito di abnegazione, le strategie che i professionisti della sanità, spesso in condizioni difficili, sono riusciti a dimostrare contro il Covid-19”.

Giornata vittime Pandemia, il Nursing Up: “Gli uomini e le donne della sanità sono l’arma migliore che abbiamo a disposizione per affrontare le sfide che verranno”

“Chiedersi se abbiamo imparato la lezione – conclude infine De Palma – è sicuramente doveroso, come è doveroso ripartire per evitare gli errori, le incertezze, e dall’altra parte essere consapevoli che gli uomini e le donne della sanità sono l’arma migliore che abbiamo a disposizione per affrontare le nuove sfide che verranno”.

