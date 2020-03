Giovanna Rana aumenta lo stipendio ai suoi dipendenti. E inserisce un’assicurazione in caso di coronavirus

Il rischio di contrarre il virus non è l’unica preoccupazione che assilla gli italiani in questi giorni d’incertezza. In molti si chiedono come sarà il ritorno alla normalità. Se si potrà tornare a vivere come prima, se ci potrà incontrare di nuovo in piazza, in un pub, al ristorante. Poi il dubbio più grande per molti: “Avrò ancora il mio lavoro?”.

Quesito legittimo in un momento così, durante il quale le aziende sono costrette a chiudere e i dipendenti a rimanere a casa per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Risposte difficili da dare in un momento così, poi ci sono i gesti che fanno ben sperare. Come quelli della celebre azienda di Giovanni Rana, che ha deciso di aumentare lo stipendio a tutti i propri dipendenti.

Giovanni Rana, un’assicurazione per il coronavirus

Giovanni Rana è da tempo sinonimo di qualità e i suoi prodotti sono da sempre tra i più amati dagli italiani. Genuinità e freschezza, questo il segreto del successo del brand. Più una grande dose di umanità che aiuta sempre e che è stata dimostrata anche in questo frangente. Rana ha infatti deciso di aumentare del 25% gli stipendi dei suoi dipendenti.

Un aumento straordinario di 2 milioni di euro del tetto salariale: questo il modo con cui l’azienda ha premiato i circa 700 dipendenti che anche in questo momento difficile si stanno adoperando per garantire la produzione dei prodotti offerti dal brand Rana. Che oltre all’aumento di stipendio offre ai suoi dipendenti un ticket da 400 euro per le babysitter e un’assicurazione a favore dei dipendenti che dovessero contrarre il coronavirus.