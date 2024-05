Giro d’Italia, Kooij vince la nona tappa e Pogacar sempre in maglia rosa

(Adnkronos) –

Olav Kooij vince oggi in volata la nona tappa del Giro d’Italia, la Avezzano-Napoli, di 214 km. L’olandese del team Visma-Lease a Bike beffa al fotofinish l’italiano Jonathan Milan (Lidl Treck) e e il colombiano Juan Sebastian Molano (Uae Team Emirates). Tutto invariato nella classifica generale con lo sloveno Tadej Pogacar (Uae team Emirates) che resta saldamente in maglia rosa con 2’40” sul colombiano Daniel Felipe Martinez (Bora Hansgrohe) e 2’58” sul gallese Geraint Thomas (Ineos).

“La mia prima vittoria di tappa in un Grande Giro era quello che cercavo, al termine di una settimana difficile e sfortunata per la nostra squadra. Non eravamo sicuri di riuscire a prendere i corridori in fuga, ma la squadra si è impegnata. I ragazzi mi hanno messo in una posizione ideale. È stata dura, ma volevo davvero questa prima vittoria in un Grande Giro e spero che ce ne siano molte altre in futuro”, dice Kooij.

“Non sono diventato un ultimo uomo per le volate, ma ho voluto lavorare per Molano. Non ha vinto, ma il terzo posto è un buon risultato e sono stato felice di aiutare un amico. Ho un buon vantaggio prima del primo giorno di riposo. È bello passarlo a Napoli. Abbiamo già visto scenari bellissimi dall’inizio del Giro. Un po’ di pizza renderà il tutto più piacevole prima di riprendere la corsa martedì”, le parole di Pogacar.

Domani prima giornata di riposo, si torna in strada martedì 14 maggio con la decima frazione, con partenza da Pompei e arrivo a Cusano Mutri dopo 142 km.