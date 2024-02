Giubileo, De Santis (CR): “Perchè la Giunta Gualtieri tentenna su Ordinamento Professionale della Polizia Locale?”

“Continua l’assordante silenzio del Campidoglio sull’Accordo relativo al nuovo Ordinamento Professionale della PL stipulato a ottobre 2023 con le organizzazioni sindacali di settore. Si tratta, anche in vista degli impegnativi compiti giubilari, di una stringente necessità legata a una migliore organizzazione del Corpo.

Non comprendiamo i motivi per cui tale accordo, a distanza di quasi 5 mesi, non sia ancora stato portato in Giunta e, soprattutto perchè l’Amministrazione continui a non fare alcuna chiarezza al riguardo, relegando in secondo piano un tema di grande importanza per la Polizia Locale e per i legittimi diritti di tutti gli appartenti al Corpo.

A tal proposito, abbiamo presentato un’interrogazione volta a fare luce sulla questione, anch’essa rimasta senza risposta.

Perchè l’esecutivo Gualtieri continua a fare orecchie da mercante sul nuovo Ordinamento Professionale? Quali sono le ragioni che stanno frenando l’iter di approvazione di un accordo già raggiunto con le controparti sindacali?

In attesa di risposte concrete, il tempo passa e l’Amministrazione Gualtieri continua a ignorare le legittime esigenze di un Corpo che richiede maggiore attenzione e criteri meritocratici nelle progressioni di carriera anche al fine di garantire la migliore organizzazione del servizio“.

Lo dichiara, in una nota, l’ex assessore al Personale e capogruppo capitolino della Civica Raggi Antonio De Santis.

