Giubileo Roma – In via Boezio (Prati), il passaggio all’asfalto in conformità al ‘piano sanpietrini’, chiusura dei lavori in anticipo sui tempi

Giubileo Roma – In via Boezio (Prati), il passaggio all’asfalto in conformità...

Sono in corso i lavori di riqualificazione di via Boezio, nel quartiere Prati. L’intervento è eseguito dal Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale, è finanziato con circa 250mila euro di fondi giubilari.

Il cantiere rientra nel programma di riqualificazione delle pavimentazioni storiche che prevede diverse tipologie di intervento.

Nel caso di via Boezio è in corso la sostituzione dei sanpietrini con la pavimentazione in asfalto; in conformità con il piano sanpietrini la sostituzione è a saldo zero: i sanpietrini tolti saranno reimpiegati in un futuro intervento.

Con i lavori sulla pavimentazione, vengono ispezionate le caditoie, rimessi in quota i tombini e ripristinata la segnaletica orizzontale.

L’intervento complessivo riguarda anche la riqualificazione dei marciapiedi.

“I lavori su via Boezio stanno terminando in anticipo sui tempi” commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini. “Per evitare al massimo i disagi l’impresa ha lavorato anche il sabato, trattandosi di una strada molto frequentata, dove è presente anche un plesso scolastico e diversi passi carrabili. Il lavoro di sostituzione dei sanpietrini ci permette di avere più effetti positivi: diminuiamo l’impatto acustico e contribuiamo a rendere più percorribile una strada con forte flusso veicolare. I lavori sulle pavimentazioni storiche hanno proprio questo obiettivo, quello di migliorare la percorribilità delle strade in base alla loro funzione e fruizione. Strade con maggior traffico, con la posa dell’asfalto risultano più transitabili; mentre strade con un particolare valore storico vengono ulteriormente arricchite con la posa degli storici sanpietrini.

Tutto questo senza sprecare neanche un sanpietrino, dal momento che è previsto il loro totale riuso. Con il Giubileo” conclude Segnalini “abbiamo l’occasione di effettuare molte tipologie di lavori: dalle grandi opere, ai ponti e alle gallerie, fino alle strade, mettendo a terra progetti di qualità, fatti per essere duraturi”.

