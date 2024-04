Giubileo Roma – La Segnalini: “L’aumento della segnaletica in Piazza San Giovanni, per direzionare i flussi pedonali”

Questa mattina il Dipartimento dei Lavori pubblici di Roma Capitale ha installato una ulteriore segnaletica a Piazza San Giovanni dove sono in corso i lavori giubilari di riqualificazione del piazzale antistante alla Basilica. Si tratta di un’iniziativa ulteriore a tutela dei pedoni.

A partire dal 3 aprile, sono iniziate le fasi di cantierizzazione e in concomitanza dello sviluppo delle operazioni è stata posizionata, in conformità a quanto disciplinato dalla Polizia locale, la segnaletica stradale per indirizzare i pedoni sul percorso loro dedicato. La cartellonistica è stata realizzata in italiano e in inglese, trattandosi di un’area di grande interesse culturale e turistico.

Nel corso della settimana l’area è stata monitorata ed è stato constatato come il flusso pedonale procedeva da un lato all’atro della piazza in modo irregolare e non conforme al codice della strada. Per questa ragione è stata ulteriormente implementata la cartellonistica di indirizzo dei flussi.

“Il cantiere sta andando avanti come preventivato – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini – abbiamo installato anche cartelli bilingue, considerata la presenza di tanti turisti, ma abbiamo notato dei comportamenti non disciplinati. Molte persone attraversano la piazza camminando letteralmente in mezzo alla strada, non curanti della loro incolumità, della presenza di lavori e di traffico veicolare. Questo evento ci ha particolarmente allarmati e per la tutela dei pedoni abbiamo aggiunto ulteriori cartelli. Il cantiere – conclude Segnalini – si svolge su un’area pedonale e non interferisce sul traffico, con questi correttivi ci auguriamo fortemente per tutti di non dovere adottare ulteriori provvedimenti”.

Max