Gp Miami, Verstappen leader nelle libere e Leclerc flop

Max Verstappen vola, Charles Leclerc stecca con la Ferrari rossa e blu. Verstappen è il più veloce nella prima e unica sessione di prove libere del Gp di Miami, sesta prova del mondiale di F1. L’olandese della Red Bull gira in 1’28″595 precedendo l’australiano della McLaren Oscar Piastri (1’28″700) e lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz (1’28″711).

Quarto tempo per l’inglese della Mercedes George Russell (1’28″784) che si lascia alle spalle il canadese dell’Aston Martin Lance Stroll (1’28″817) e il messicano della Red Bull Sergio Perez (1’28″868). Per l’altra Ferrari del monegasco Charles Leclerc weekend che parte in salita dopo un errore e un testacoda che gli hanno imposto di fermarsi.