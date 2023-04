Gran Premio della Liberazione, anche il Ministero presente all’evento a Roma del 23 aprile

Da domenica 23 a martedì 25 aprile, presso il Circuito delle Terme di Caracalla, è in programma la settantaseiesima edizione del Gran Premio della Liberazione, organizzata dall’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

Tante le attività promosse dal comitato organizzatore che guardano ai più giovani: da “Bike4Fun”, pedalata eco-archeologica nel Parco della Caffarella, a “A Scuola di Bici”, gimcana in cui studentesse e studenti apprenderanno i rudimenti del ciclismo su strada assistiti e coordinati da tecnici federali, passando per le gare agonistiche che coinvolgeranno le categorie Esordienti, Allievi, Juniores e Under 23.

All’interno dell’evento sportivo, tra i più longevi della Capitale, saranno inserite anche iniziative che vedranno la partecipazione attiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Nel Bike Village, sito in Viale delle Terme di Caracalla, sarà infatti presente l’ormai famoso Truck della Polizia Postale con la campagna educativa itinerante “Una Vita da Social”, volta a sensibilizzare e prevenire i rischi e i pericoli della rete per i minori.

La giornata di domenica 23 aprile, quella dell’inaugurazione, vedrà anche la presenza del Sottosegretario del MIM Paola Frassinetti.

Nelle giornate del 23 e del 24 aprile il personale della Polizia Postale e del Ministero sarà poi presente al Villaggio per interloquire con ragazzi, famiglie, scolaresche. Saranno organizzate dal MIM anche delle gare digitali che saranno disputate sul posto e punteranno il focus su temi di attualità come la sostenibilità ambientale, l’impatto delle nuove tecnologie, l’educazione stradale. Nei giorni scorsi il Ministero ha anche emanato una apposita circolare per dare notizia delle iniziative che saranno realizzate a Roma.

