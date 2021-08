Green pass, Paragone: “La trappola del governo per imporre i vaccini: quali sono i test validi?”

Come preannunciato da diversi giorni, oggi scatta la discutibile ‘obbligatorietà’ del certificato verde, o green pass.

Contemporaneamente, dalla struttura Commissariale all’emergenza, hanno reso noto che, sempre da oggi, in virtù di un accordo con il ministro della Salute, le farmacie, e le strutture sanitarie private, è stato raggiunto un accordo per cui i test antigenici ‘rapidi’ costeranno 8 euro agli over 18 anni, e 15 euro agli over 18.

Ma vediamo come, oppostamente al governo, sono state commentate queste due nuove ‘novità’ (imposizioni?).

Paragone: “L’invenzione del governo per far sì che questa sia a tutti gli effetti una vaccinazione obbligatoria”

Interessante in tal senso, il punto del senatore Gianluigi Paragone che, sia dal suo blog, non le manda certo a dire, ‘denunciando’ quelle che a suo avviso sono vere e proprie ‘storture’.

“Da oggi, 6 agosto, il Green pass diventa ufficialmente obbligatorio in tutta Italia. E cosa si è inventato il governo per far sì che questa sia a tutti gli effetti una vaccinazione obbligatoria? – si legge nel blog di paragone – Eliminare i test salivari, ad esempio, per penalizzare i più giovani e soprattutto i tamponi gratis, altra proposta del senatore Gianluigi Paragone. E lo hanno detto chiaro e tondo, senza giri di parole. Fanno sapere dalla cabina di regia: ‘Non ci saranno tamponi gratis, è stata una scelta precisa voluta dal Ministro Speranza perché non si vogliono creare strumenti che potrebbero diventare in maniera fissa un disincentivo alla vaccinazione’. Capito?”.

Quali sono i test validi (e quelli non validi) per ottenere il Certificato Verde?

Quindi, giustamente, il senatore affronta il tema – sempre caldo – dei test, ancora oggi al centro di mille discussioni circa la loro reale affidabilità:

“A poco più di 24 ore dall’introduzione del Green Pass obbligatorio – si legge ancora su ‘Il Paragone’ – quali sono i test validi (e quelli non validi) per ottenere il Certificato Verde? Il riferimento è come sempre il sito istituzionale gestito dal Ministero della Salute, dove trova posto una sezione dedicata alle domande più frequenti sul tema. Li raccoglie Punto Informatico: ‘In breve, sono validi il test molecolare e il test antigenico rapido quando a eseguirlo sono operatori sanitari o personale addestrato, con il risultato trasmesso alla Piattaforma Nazionale per l’ottenimento del Green Pass’. Nel dettaglio? – domanda e si domanda paragone – ‘Test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus. Questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo. Test antigenico rapido: effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 minuti) la presenza di componenti (antigeni) del virus. La durata della validità è quella nota ormai da tempo: 48 ore dal momento del prelievo’”.

Paragone: “E per quanto guarda invece i ‘famosi’ test non validi?”

E questa la ‘versione’ ufficiale ma, vista come dicevamo ad oggi la totale ‘evanescenza’ della riconosciuta validità dei test rapidi, Paragone tocca l’aspetto più caldo della questione: E i test non validi?

“Ad oggi – spiega ancora il senatore – non sono invece da ritenere validi gli autotest rapidi, i test salivari e i test sierologici. Questi non consentono di ottenere il Certificato Verde necessario a partire da venerdì 6 agosto per accedere a luoghi pubblici e attività come bar e ristoranti per il consumo al tavolo in un ambiente chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei e mostre, sagre, fiere e tutte le altre tipologie inserite nel decreto del 22 luglio”.

Paragone: “Il governo, quindi, penalizza i più giovani eliminando i test salivari”

Insomma come sempre vige la più totale confusione ma, come chiude infine Paragone, chi è infine a rimetterci? E’ presto detto:

“Il governo, quindi, penalizza i più giovani eliminando i test salivari e decide di non mettere i tamponi gratis per far sì che i più poveri siano costretti a vaccinarsi. Siamo alla barbarie…”

