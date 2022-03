“Guerra mondiale? Un rischio che ora non vedo”, Draghi ‘positivo’: “Riforma estimi catastali? In Italia nessuno pagherà più tasse”

Viste le modalità adottate nell’impegnarsi in un conflitto così duro e, soprattutto, anche ‘costoso’ (Mosca avrebbe schierato ben 2 terzi del suo esercito, ed una quantità di mezzi – navi comprese – che comportano costi esorbitanti), ovviamente più di qualcuno è letteralmente terrorizzato da Vladimir Putin, al punto che, sempre con più crescente ansia, anche da noi, in Italia, la paura per una guerra mondiale sembra divenire ogni giorno sempre più tangibile.

Paure ed ansie che, unitamente agli immediati rincari delle materie prime verificatesi in questi giorni, contribuiscono a scatenare paura e pessimismo.

Draghi, a Bruxelles per discutere sull’attuale situazione con la presidente della Commissione Ue, ‘intercettato’ dai giornalisti

Ora, premesso che nessuno in questo momento può escludere qualsiasi ‘colpo di scena’ – benigno o catastrofico che sia – ancora una volta il premier Draghi è intervenuto per cercare di stemperare le tensioni e le ansie degli italiani.

Da Bruxelles, dove si trova per discutere l’attuale situazione con la presidente della Commissione Ue, Ursula van der Leyen, il presidente del Consiglio è stato ‘intercettato’ dai media che hanno colto l’occasione per porgo le domande più ovvie e dirette, relative a quanto siamo vivendo.

Draghi: “Guerra mondiale? Un rischio che ora non vedo. Riforma degli estimi catastali? in Italia nessuno pagherà più tasse”

Dunque, alla domanda circa i timori di un’escalation che possa culminare in un conflitto mondiale, Draghi è stato abbastanza esplicito: ”Ora non vedo il rischio che la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina possa innescare un conflitto più ampio in Europa o una guerra mondiale”.

Poi, altro tema, parlando anche delle priorità del governo italiano, riguardo alla riforma degli estimi catastali, il premio ha addirittura assicurato che in Italia “nessuno pagherà più tasse”…

Max