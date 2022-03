Guerra Ucraina-Russia, Di Maio: “Da negoziati piccoli segnali”

(Adnkronos) – “Arrivano piccoli segnali dai negoziati tra Russia e Ucraina: questo ci spinge a portare avanti una soluzione diplomatica che ci possa condurre alla pace”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Vi posso confermare, alla luce dell’incontro di oggi con il Presidente della Repubblica congolese Denis Sassou N’Guesso – continua Di Maio in missione nel Paese africano -, che i nostri Paesi rafforzeranno la loro partnership energetica”.

“Dopo Algeria e Qatar, questa è un’altra importante notizia. Un altro passo avanti che ci permette di consolidare il piano italiano di sicurezza energetica”, scrive il ministro degli Esteri, che assicura che “porteremo avanti nuovi progetti per diversificare l’approvvigionamento di energia. Voglio ringraziare Eni e il suo Ad Claudio Descalzi per l’intenso lavoro”.

“Tutto il governo italiano è impegnato a fronteggiare gli effetti della guerra voluta da Putin, rendendo il nostro Paese sempre più autonomo dal gas russo – prosegue il ministro – mentre in Ue si discute delle nuove e fondamentali misure per mitigare gli aumenti del gas, noi andiamo avanti mettendo al primo posto la tutela di famiglie e imprese italiane”. La missione diplomatica intrapresa dal capo della Farnesina “non si ferma qui, domani sarò in Angola. Non c’è un attimo da perdere, non ce lo possiamo permettere”, conclude Di Maio.