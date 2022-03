Guerra Ucraina-Russia, fonti Usa: “Bloccata colonna Mosca verso Kiev”

(Adnkronos) – Continua ad essere “bloccata” la lunga colonna militare della Russia diretta verso Kiev nella guerra in Ucraina. Lo affermano fonti del Pentagono che sottolineano che la resistenza delle forze ucraine ha “contribuito” allo stallo dei russi, riporta la Cnn. “Valutiamo che il convoglio su cui tutti concentrano l’attenzione è ancora bloccato – hanno spiegato le fonti – non abbiamo ragione di dubitare delle affermazioni ucraine sul fatto che hanno contribuito allo stallo con i loro attacchi”.

Oggi anche il ministero della Difesa britannica ha detto che il convoglio di decine di chilometri di mezzi militari è bloccato a circa 30 chilometri dalla capitale e ha fatto “progressi minimi” negli ultimi 3 giorni.

Dopo otto giorni di attacco russo, la difesa “i sistemi di difesa e missilistici ucraini rimangono intatti ed operativi”, riferiscono le fonti del Pentagono specificando che i russi non si sono assicurati il dominio del cielo che “rimane conteso”. Le fonti della Difesa Usa spiegano che gli ucraini “continuano ad essere in grado di far alzare in volo i propri aerei e usare i sistemi di difesa aerea”.

La Russia finora ha lanciato “oltre 480 missili” dall’inizio dell’invasione. “Oltre 230” sono stati lanciati dall’interno dell’Ucraina. “Hanno dei sistemi di lancio mobili, che stanno spostando”, precisano le fonti.

Un altro gruppo, circa 160, di missili sono stati lanciati dalla Russia, mentre una settantina dalle forze dispiegate in Bielorussia, e meno di dieci dal Mar Nero.