(Adnkronos) – Morto in Ucraina il primo membro della missione di monitoraggio dell’Osce. Maryna Fenina, ucraina di 45 anni, è rimasta uccisa in un bombardamento a Kharkiv avvenuto ieri. Lo comunica l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, secondo cui Fenina è morta mentre portava degli aiuti alla sua famiglia “in una città che è diventata una zona di guerra”.