Ia, illumina i percorsi del settore bancario e dei capital markets

(Adnkronos) – Accademici, professionisti e regolatori riuniti insieme per discutere le nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel settore finanziario. La conferenza “New Frontiers in Banking and Capital Markets”, che ha avuto luogo presso la facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma e organizzata dal Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea, ha evidenziato l’impatto sempre crescente dell’intelligenza artificiale nei mercati bancari e dei capitali.

L’IA non è solo diventata una componente fondamentale delle attività aziendali, ma ha anche il potenziale di promuovere investimenti sostenibili e conformi agli standard ESG. Durante il panel di policy, Ugo Loeser, amministratore delegato Arca Fondi SGR, ha condiviso prospettive illuminanti sull’evoluzione dei mercati finanziari, sottolineato come l’IA stia rivoluzionando l’industria dell’asset management, con particolare enfasi sui benefici straordinari nel segmento dei private markets, soprattutto nel Private Debt.

“L’Intelligenza Artificiale appare destinata a rivoluzionare la produttività e l’efficienza dell’industria dell’asset management. I vantaggi più straordinari sembrano prospettarsi nel segmento dei private markets, in particolare nell’ambito del Private Debt. I motori di nuova generazione potranno infatti accelerare il processo di valutazione del credito mediante l’automazione dell’analisi di grandi quantità di dati finanziari e non finanziari, rendendo più efficiente e industrializzata la valutazione dei covenants e del valore effettivo delle garanzie. I modelli di IA saranno, quindi, in grado di migliorare notevolmente la selezione degli investimenti, identificando le opportunità più vantaggiose con il minor rischio associato, di fatto contribuendo a trasformare il Private Debt in un’ asset class più accessibile e appetibile per gli investitori.” ha detto Ugo Loeser a margine della conferenza. Durante l’evento, il premio Nobel Michael Spence dell’Università di Stanford, ha sottolineato l’importanza di abbracciare l’IA per affrontare le sfide attuali e ha elogiato il progresso compiuto. La conferenza ha confermato che l’IA sta trasformando radicalmente il settore finanziario, rendendo il Private Debt un’asset class più accessibile e attraente per gli investitori, contribuendo così a ridefinire il panorama finanziario globale.